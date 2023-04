EDILIZIA SANITARIA

Parco della Salute di Torino, un anno per avviare i lavori

L'auspicio del commissario Corsini dopo la prima cabina di regia. Entro il 28 novembre bisognerà individuare la procedura poi via alle assegnazioni. Due i raggruppamenti rimasti in gara. Il nodo del budget. Cirio: "Sbloccata l'opera"

Più che una promessa, un auspicio. È un clima di cauto ottimismo quello che avvolge il quarantesimo piano del grattacielo della Regione Piemonte al debutto del commissario al Parco della Salute Marco Corsini che si presenta in conferenza stampa dopo la prima cabina di regia sul superospedale di Torino. “Situazione complicata… vedremo… siamo ottimisti… auspichiamo…”, dietro la cortina fumogena di una prudenza fin troppo ostentata il grand commis di stato e i vertici di tutti gli enti coinvolti – a partire dal governatore Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo – hanno lasciato trapelare una certa fiducia affinché nel giro di poco tempo si trovi una soluzione per uscire dalle sabbie mobili del dialogo competitivo “ereditato – punge Cirio – da chi c’era prima”. Il cantiere è proprio lì, ai piedi della nuova sede della Regione: un'area appena bonificata che resta in attesa delle ruspe.

È una corsa contro il tempo quella a cui è chiamato Corsini, vice avvocato generale dello Stato che nel suo curriculum ha già una serie di esperienze da commissario straordinario, dalla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia alla superstrada Pedemontana. Gli anni del militare, trascorsi a Torino, sono il suo legame con una città che in età adulta ha frequentato poco ma che confessa gli piace soprattutto per il suo understatement.

I tempi di realizzazione dell’opera, nonostante i ritardi, non sono cambiati: il 2027 resta l’anno in cui Torino dovrebbe finalmente avere il suo polo sanitario di cura, ricerca e didattico. I lavori potrebbero già iniziare entro un anno? “Possibile” si sbilancia sornione Corsini “in una scala che va da Impossibile a Certo”. Un’idea in testa sul come andare avanti lui già ce l’ha ma per ora preferisce tenere coperte le carte: “Entro il 28 novembre, come stabilito dal governo, dovremo avere ben chiara la procedura” spiega. Attualmente sono due i soggetti rimasti in corsa per realizzare l’opera: Siram, che ha come capofila il gruppo Salini Impregilo, e il consorzio italo-spagnolo Sis, guidato dalla famiglia cuneese Dogliani.

Il valore complessivo del progetto è di 664 milioni, di cui 263 coperti dagli enti pubblici (lo Stato e per il 5% dalla Regione) e la quota restante in carico ai privati, che rientreranno dell'investimento attraverso una concessione di 25 anni con un canone annuale di 32 milioni, che includerà anche i servizi di gestione della struttura e degli impianti. In particolare il progetto è diviso in due lotti: il primo prevede il Polo della sanità e della formazione clinica e il Polo della ricerca per un valore complessivo di 566,5 milioni (inclusi i 18,5 milioni della bonifica), il secondo lotto prevede il Polo della didattica e il Polo della residenzialità d'ambito per un valore di 98 milioni.

Prezzi che sono lievitati almeno del 10 per cento in seguito all’aumento delle materie prime, congelando di fatto il dialogo con le imprese interessate che, in assenza di un adeguamento del budget, minacciavano un passo indietro. Di qui la necessità di affidare la patata bollente a un commissario con poteri straordinari. Cirio e Lo Russo assicurano che “non è all’ordine del giorno un ridimensionamento del progetto”, tradotto vuol dire che se ce ne sarà bisogno, così come accaduto per la Città della Salute di Novara, gli enti pubblici troveranno i soldi per integrare quanto già stanziato.

“La situazione è complicata, tempo fa è stata scelta una procedura complessa, lunga, che è entrata in una fase critica, ora va tirata fuori dalla palude e riavviata ma siamo fiduciosi che in tempi ragionevoli prenderà il via. L’obiettivo è sbloccarla procedendo step by step” sono le dichiarazioni ufficiali di Corsini. La procedura di realizzazione “resterà la finanza di progetto, che comporta il coinvolgimento di risorse private soprattutto nella gestione e questa è una scelta di fondo”. Non è escluso che il commissario sfrutti i suoi poteri straordinari per coinvolgere entrambi i raggruppamenti rimasti in gara. Resta da capire come, se fosse necessario, si potrà modificare il budget complessivo a gara in corso, soprattutto dopo che altri soggetti hanno abbandonato il campo dopo aver considerato l’operazione poco remunerativa.