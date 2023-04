Italgas, a Torino entro un mese il centro di ricerche

"Abbiamo sviluppato a Torino un piano per l'intervento in corso Regina Margherita con l'idea di sviluppare un centro di ricerca dedicato ai nuovi materiali, alle nuove tecnologie e ai nuovi processi. Lo stiamo elaborando, dovremmo essere pronti per presentarlo entro un mese". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo che ha incontrato la stampa al termine dell'assemblea dei giornalisti.