Zegna: fatturato primo trimestre +13,4% a 428 milioni

Il gruppo Ermenegildo Zegna ha registrato nel primo trimestre 2023 un fatturato di 428,3 milioni di euro, in aumento del 13,4% rispetto all'anno precedente. Escludendo l'impatto dei prodotti Tom Ford, i ricavi sono aumentati del 19,1%. Tutte le regioni hanno mostrato un forte slancio, compresa la regione della Grande Cina, che ha registrato un aumento del 15,9% su anno. "Abbiamo iniziato il 2023 con una ripresa incoraggiante, guidata da un'ulteriore riapertura nella regione della Grande Cina dopo le restrizioni legate alla Covid-19", ha commentato Ermenegildo "Gildo" Zegna, presidente e amministratore delegato del gruppo. "Abbiamo inoltre registrato una robusta crescita in tutte le nostre attività negli Stati Uniti e in Europa, grazie al nostro retail".