Europa-Regioni: Ue, la riforma Ten-T non tocca la Torino-Lione

Nella riforma al vaglio dell'Ue sulla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) "non c'è alcun cambiamento che riguardi la Torino-Lione". Lo ha detto la coordinatrice per la Commissione europea del corridoio mediterraneo delle Ten-T, Iveta Radicova, in conferenza stampa al termine del convegno Telt on Track - Roadshow 2023 a Bruxelles. "Sul tavolo della revisione del regolamento vi sono oggi 60 emendamenti cruciali, che riguardano tre macro-categorie sulla mappatura, gli standard di realizzazione" delle opere "e le competenza europea di coordinamento", ha spiegato la funzionaria Ue, indicando che "il tunnel" della Torino-Lione non è soggetto ad "alcun cambiamento". Radicova ha inoltre ricordato che "la rete Ten-T non si basa su interessi nazionali, ma europei".