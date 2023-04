Torino studia dati di viaggio per miglior shared mobility

Analizzare i dati di viaggio e le caratteristiche della città per suggerire la migliore distribuzione dei veicoli in base alla domanda di mobilità prevista, così da pianificare la shared mobility in base alle effettive necessità. Lo prevede una sperimentazione avviata dal Comune di Torino, attraverso Cte Next, con Switch, la startup che sviluppa una piattaforma software per la gestione di flotte di shared mobility. "La collaborazione è stata attivata anche in risposta alla call europea con cui la Città si sta impegnando a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 - spiega l'assessora alla Transizione ecologica e alla mobilità, Chiara Foglietta -. Un utilizzo più attento e una migliore distribuzione dei mezzi in sharing saranno utili nel favorire la scelta di una mobilità alternativa per spostarsi in città". Grazie a questo progetto, potranno essere analizzate storicamente le performance relative all'utilizzo dei mezzi di shared mobility sul proprio territorio, così da identificare eventuali aree di miglioramento e di intervenire per garantire un servizio di mobilità condivisa sempre più efficiente e sostenibile.