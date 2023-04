Assemblea Tinexta approva bilancio e dividendo di 0,51 euro

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Tinexta, presieduta da Enrico Salza, mediante mezzi di video e telecomunicazione, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, che presenta un utile netto di 78,1 milioni e la distribuzione di un dividendo di 0,51 euro lordi per ciascuna azione in circolazione, per complessivi 23,259 milioni di euro. Via libera anche alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al nuovo piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025". "L'assemblea degli azionisti di Tinexta ha approvato oggi un bilancio che riafferma la validità della strategia del nostro Gruppo. I risultati del 2022 hanno dimostrato la capacità di alimentare la crescita organica e di finanziare le acquisizioni, rendendo anche possibile un'importante politica di remunerazione degli azionisti. Tali risultati ci permetteranno di sostenere, in proiezione, l'impegno per il piano di investimenti del Gruppo" spiega il presidente Salza. "I risultati conseguiti nello scorso esercizio sono estremamente significativi e ci permettono di proseguire nelle linee di sviluppo previste dal piano industriale, consolidando la leadership in tutti i mercati in cui operiamo e continuando la crescita internazionale" aggiunge l'amministratore delegato Pier Andrea Chevallard. Il bilancio 2022 si è chiuso con ricavi pari a 357,2 milioni di euro (+18,4%), ebitda adjusted pari a 94,8milioni (+23,9%) e utile netto delle attività operative pari a 32,6 milioni (+13,5%).