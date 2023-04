POLITICA & GIUSTIZIA

Abuso d'ufficio, "archiviare" Scajola

L'accusa chiede il proscioglimento del sindaco di Imperia nell’inchiesta per presunti appalti truccati, che nel maggio del 2022 ha portato in carcere l’ex primo cittadino di Aurigo. Con l'ex ministro escono dal processo anche due assessori

La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione nei confronti dell’attuale sindaco di Imperia (e presidente della Provincia), Claudio Scajola e degli assessori Gianmarco Oneglio e Antonio Gagliano, per i reati di abuso d’ufficio, corruzione e turbata libertà degli incanti, nell’inchiesta per presunti appalti truccati, che nel maggio del 2022 ha portato in carcere l’ex sindaco di Aurigo, Luigino Dellerba, 66 anni e l’imprenditore imperiese Vincenzo Speranza (Edilcantieri Costruzioni srl), accusati di corruzione continuata in concorso nell’ambito di una presunta combine con l'amministratore pubblico che avrebbe intascato tangenti per favorire l'impresa nell’aggiudicazione di lavori pubblici.

L’inchiesta si è chiusa ieri con dieci indagati. Oltre a Dellerba e Vincenzo Speranza, ci sono anche il fratello Gaetano Speranza, 58 anni (coadiuvatole dell’impresa edile); gli imprenditori: Maurizio Barla, 48 anni, di Diano Marina; Giovanni Manfredi, 60 anni, di Pieve di Teco; Piero Aldo Aicardi, 61 anni, di Chiusavecchia; Pier Carlo Gandolfo, 55 anni, dipendente della Provincia e già vicesindaco di Aurigo all’epoca di Dellerba sindaco; il geometra Agostino Gandalino, che lavorava per il Comune di Aurigo e Roberto Barla, 55 anni, responsabile del settore trasparenza della Provincia; Marino Masi, 58 anni, tecnico del Comune di Imperia.