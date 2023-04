RESISTENZA SENZA CONFINI

"Un 25 Aprile anche per l'Ucraina", radicali a Kiev per la Liberazione

Una delegazione del partito è diretta verso la capitale del paese invaso lo scorso anno da Putin. Tra loro anche il presidente Boni: "Celebriamo la lotta partigiana di una popolazione aggredita". E intanto La Russo pur di non commemorare i liberatori italiani vola a Praga

I radicali celebreranno a Kiev il 25 Aprile. Nella capitale della Resistenza europea a ottant’anni dall’ultimo conflitto sul territorio europeo prima dell’invasione dell’Ucraina. È partita oggi la delegazione di Radicali italiani composta dal segretario nazionale Massimiliano Iervolino, la tesoriera Giulia Crivellini e il presidente Igor Boni. “Celebriamo a Kiev la Resistenza ucraina, che, come diciamo da oltre un anno, è resistenza europea” affermano i tre in una nota.

Tante le analogie con i drammatici anni trenta e quaranta del secolo scorso. La presunta volontà di tutelare le regioni russofone di Putin non è in fondo la stessa manifestata da Hitler di correre in soccorso dei Sudeti in Cecoslovacchia o di Danzica in Polonia? La strategia della tensione nei territori di confine, la ricerca dell’“incidente” così da avere un pretesto per sferrare l’attacco. Ottant’anni dopo in Europa è tornato a rombare il cannone, oggi come allora c’è un paese invasore e c’è un paese invaso. “Proprio nel giorno della Resistenza italiana ribadiamo che occorre un 25 Aprile anche per l’Ucraina, che oggi la Resistenza è rappresentata dal popolo aggredito da Putin e che per questo va sostenuto, in ogni modo – afferma Boni –. Questo sarà il nostro 25 Aprile, un giorno di commemorazione ma soprattutto di lotta, la lotta partigiana che in questi mesi sta tenendo alta la bandiera blu con le stelle gialle dell’Europa, lo stesso blu e lo stesso giallo della bandiera ucraina”.

Così mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa, pur di non commemorare la Resistenza italiana contro il nazifascismo si recherà a Praga per celebrare quella antisovietica della Repubblica Ceca commemorando la figura di Jan Palach, i radicali saranno qualche chilometro più a est. Durante le giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 avranno incontri con organizzazioni ucraine che si occupano di giustizia internazionale, con parlamentari di diversi partiti, rappresentanti del governo, giornalisti e attivisti per i diritti umani. Sono inoltre previsti incontri con il console della Repubblica cecena di Ichkeria e con il Sindaco di Kiev”. I Radicali consegneranno al sindaco Vitalij Klyčko un riconoscimento ufficiale per ribadire lo stesso concetto sostenuto sin dall’inizio dell’invasione: “Non può esserci equidistanza tra aggressori e aggrediti”.