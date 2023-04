25 aprile: Rifondazione Torino, no a guerra e contro la Nato

"Il governo delle destre si sta caratterizzando da un lato, con la perfetta continuità verso il neoliberismo in economia e atlantismo più estremo in politica estera. Dall'altro, mantenendo legami mai recisi con le origini neofascista della Meloni e dello schieramento che la sostiene, di cui le esternazioni di denigrazione della lotta partigiana, di richiamo alla "sostituzione etnica", di negazione del carattere antifascista della Costituzione sono solo la punta dell'iceberg. Le politiche razziste sono invece il risvolto concreto delle male parole dette". Così Rifondazione comunista di Torino in una nota. "Ribadiamo l'assoluta necessità di riaffermare le radici antifasciste della democrazia e di schierarsi, coerentemente con l'articolo 11 della nostra Costituzione, contro la guerra, contro l'invio di armi, contro il bellicismo falsamente patriottico" dichiara Fausto Cristofari, segretario provinciale del Partito della Rifondazione comunista Torino. "Anche in questo 25 aprile - conclude Cristofari - diremo no a qualsiasi giustificazionismo verso il fascismo, forti delle migliaia di firme raccolte per chiedere le dimissioni del presidente del Senato Ignazio Benito La Russa, e sì a una politica di pace, contro il bellicismo di Putin e della Nato, la cui eventuale presenza nel corteo non ha alcun senso".