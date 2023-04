Piantagione marijuana scoperta nel Torinese

Quattro albanesi incensurati, disoccupati e senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ivrea per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati sorpresi dai militari in un capannone in disuso a Romano Canavese dove avevano allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana. La struttura era dotata di lampade, di un sofisticato sistema di ventilazione e di un sistema idraulico per irrigare le piante. Sono stati sequestrati 67 chili di infiorescenze di marijuana già tagliate, 903 piante in pieno stato vegetativo, alte dai 30 ai 120 centimetri, e varie attrezzature da giardinaggio. La struttura è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti sugli allacci alla corrente elettrica e sulla proprietà del capannone.