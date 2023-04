Pnrr: O. Napoli, Crosetto dice che il re è nudo

"Con l'onestà intellettuale che da suo vecchio amico gli ho sempre riconosciuto, il ministro Guido Crosetto ha detto la verità: il re è nudo. L'Italia non prenderà tutti i soldi previsti per noi dall'Europa, perché non siamo in condizione di spenderli e non spendendoli dovremmo restituirli, magari dopo averli spesi anche male". Ad affermarlo è Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Crosetto ha detto - prosegue Napoli - quello che la presidente del Consiglio Meloni ha negato fino all'altro giorno. E che il ministro Salvini aveva adombrato qualche settimana fa, subito smentito da Meloni. Però ricordo anche che Crosetto qualche tempo addietro aveva esortato le opposizioni a dare il loro contributo sul Pnrr. Su questo punto lui sa bene che sfonda una porta subito aperta da Carlo Calenda e Azione, da sempre disponibili a dare il loro contributo anche se rimasti inascoltati. Più di recente, la segretaria del Pd ha dato la sua disponibilità". "Che cosa si aspetta da parte del governo - conclude Napoli - a formalizzare un diverso rapporto con le opposizioni per produrre quello sforzo unitario necessario per superare le difficoltà e i ritardi della burocrazia? Se confermata, la cronica incapacità dell'Italia a spendere i fondi europei potrebbe ritorcersi contro di noi e infliggere un duro colpo alla credibilità del governo e più in generale della classe politica".