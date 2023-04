Spacciano per mille euro al giorno, due arresti a Novara

La squadra mobile della polizia di Novara ha arrestato due presunti spacciatori, in esecuzione di un'ordinanza cautelare, che ha concluso un'indagine partita da un furto aggravato di un telefono cellulare da un'automobile. Perquisita l'abitazione del presunto ladro, gli agenti hanno trovato elementi per ritenerlo coinvolto nello spaccio di eroina e cocaina, insieme con un complice. A gennaio l'osservazione dell'appartamento in cui i due vivevano ha consentito ai poliziotti di bloccare uno dei due. Perquisita la casa, gli agenti hanno trovato l'occorrente per confezionare dosi e stimato il giro d'affari in circa venti cessioni al giorno, per un totale di circa mille euro.