Turista italiano muore nel sito archeologico di Petra

Un turista italiano di 30 anni è morto durante la visita al sito archeologico di Petra. La Farnesina conferma che l'ambasciata ad Amman è in contatto con la famiglia e che sta fornendo assistenza per le procedure per il rientro in Italia. L'uomo, un trentenne originario di Torino, era da solo in viaggio e secondo media stava percorrendo un sentiero chiuso al passaggio. I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale dove è stato possibile soltanto constatarne il decesso. Sulla dinamica dell'incidente sta lavorando la polizia giordana. Il turista morto a Petra è Andrea Sferrazza, 30 anni, nato a Torino, ma residente dalla primavera del 2021 a Londra. A Torino il giovane abitava nella zona sud della città, nel quartiere Mirafiori, dove vive ancora la mamma, Rita Brandi. Ad avvisarla sono stati i carabinieri, così come hanno informato della morte del giovane anche il padre, Roberto Sferrazza, originario di Racalmuto (Agrigento) e domiciliato ad Asti. I militari sono riusciti ad avvertire entrambi i genitori già nella serata di ieri, dopo che l'incidente della caduta da un'altura era avvenuto nel tardo pomeriggio.