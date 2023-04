SACRO & PROFANO

Repole chiede rinforzi: preti da fuori Piemonte

Il vescovo di Taranto rivela che il collega di Torino gli ha chiesto di inviargli sacerdoti. La crisi del sistema formativo del seminario. l "boariniani" nella stanza dei stanza dei bottoni. Ancora rumors su incarichi romani. L'obbedienza di mons. Brambilla e S. Marta

La notizia è di questi giorni e sta facendo il giro della “clerosfera”, un ambito informativo ramificato sempre in subbuglio e che ha canali di diffusione tutti suoi e che è in piena espansione. Sembra che il 14 aprile scorso, in occasione delle ordinazioni sacerdotali nella cattedrale di Taranto, l’arcivescovo Filippo Santoro, presidente della commissione della Cei per gli affari sociali e del lavoro, molto vicino a Cl, commissario dei Memores Domini, durante i saluti iniziali abbia annunciato pubblicamente di essere stato chiamato dal vescovo di Torino con la richiesta di mandargli sacerdoti nella sua diocesi. La stessa affermazione è stata ripresa dallo stesso presule al termine della celebrazione.

Ci sarebbe da chiedersi come mai, visto che in questo momento ci sono almeno una ventina di preti giovani torinesi, ordinati e incardinati in altre diocesi, e un’altra decina di giovani che hanno scelto di formarsi altrove. Ciò significa che le vocazioni – seppure non più numerose come un tempo – ci sarebbero ma vengono di solito scoraggiate perché non rientrano negli schemi ideologici che concepiscono il prete come il coordinatore della comunità e dove domina lo “psicologismo selettivo”. Forse, uno dei germogli diocesani dovrebbe riguardare una sana autocritica del sistema formativo del seminario, da don Sergio Boarino in poi. Ma questo sarebbe chiedere troppo, meglio impegnarsi sull’abolizione del celibato o le donne prete.

Il fatto segnala anche un altro aspetto. Il gruppo “boariniano” ha vissuto ed è cresciuto sempre all’«opposizione». Da Saldarini a Nosiglia, passando per Poletto, i suoi esponenti avevano la pretesa di essere la coscienza critica della diocesi e di possedere – considerata la finto umile considerazione di sé stessi e l’eminenza dei loro studi – “la soluzione” ai problemi rappresentati dalla perenne «inadeguatezza» dei vescovi. Si preparavano perciò a dare continuità a questo loro ruolo anche per il futuro. Pochi immaginavano che papa Francesco avrebbe chiamato proprio loro a guidare la diocesi e così dopo un primo attimo di smarrimento, si sono messi di buona lena nel compito arduo ma comunque decisivo per dare finalmente attuazione a disegni e progetti a lungo studiati. Adesso la luna di miele è finita e alcuni si rendono conto che la stanza dei bottoni in cui sono entrati ha il difetto di avere i bottoni che non rispondono ai comandi e sembra sempre di più il ripostiglio delle scope. Qualcuno dice perciò che a giugno non ci sarà nessuna rivoluzione e che ci si limiterà, come in passato, a qualche trasferimento. Il punto è che mancano i preti e si fa in fretta a dare la colpa al clericalismo che però è di molte specie e quello progressista non è meno pernicioso degli altri. Stesso discorso vale per i laici. Avremo modo di delineare l’idealtipo del laico clericale che essi prediligono e coltivano.

***

Tra i capi dicastero romani più importanti e di lunga permanenza ha lasciato l’incarico in questi giorni il prefetto dei vescovi, il cardinale canadese Marc Ouellet. Rimane per adesso al suo posto – ma con l’incarico scaduto da tempo – il prefetto del dicastero della dottrina della fede, il cardinale spagnolo Luis Francisco Ladaria Ferrer e circolano da tempo i nomi dei successori. Fra questi ogni tanto torna ad emergere quello dell’arcivescovo Roberto Repole… Oportet studere.

***

Giovedì 20 aprile presso il palazzo dei media vaticani si è tenuto un dibattito moderato dal direttore del direttore dell’Osservatore Romano Andrea Monda sul libro di Roberto Cutaia e Matteo Albergante Joseph Ratzinger. Il mite custode della carità. Tra fede e carità presentato da monsignor Franco Giulio Brambilla e Rocco Buttiglione. Inizialmente, al posto del filosofo ed ex parlamentare, doveva partecipare monsignor Georg Gänswein ma pare sia giunta una telefonata al vescovo di Novara dalla segreteria di stato che ha proibito la presenza del segretario di Benedetto XVI. Monsignor Brambilla – memore di passate disavventure per aver osato dire quello che pensava – ha prontamente obbedito. Basterà a S. Marta per riabilitarlo?

***

Sono molti coloro che ci segnalano i disastri e gli abusi che si consumano nella liturgia e così pure gli horrida architettonici che stanno devastando cattedrali e chiese con il nome di “adeguamenti”, tanto che non si riesce a dare conto di tutto. Inauguriamo perciò una rubrica intitolata Devastationis Custodes che riecheggia nel nome il motu proprio di papa Francesco Traditionis Custodes, la legge che ha incaricato i vescovi – beffardamente indicati come custodi della Tradizione – non di reprimere gli abusi dilaganti, ma di perseguitare e infine estinguere la Messa antica. Custodi sì, ma della devastazione. Per scendere dalle sperimentazioni sincretistiche agli abusi e alle profanazioni – o meglio alle buffonate – bisogna andare a Fossano dove a un recente motoraduno si è esibito sull’altare don Mario Dompè, detto don Biker, mandando in visibilio i fedeli centauri.

***

Se la Messa antica va estirpata, in Messico si sta preparando il rito maya della Messa, un progetto al quale i vescovi – con l’approvazione di Roma – stanno lavorando alacremente, in particolare nella diocesi di San Cristobal de Las Casas, famosa perché i diaconi permanenti venivano ordinati insieme alle loro mogli, le cosiddette «mogli diaconali» e dove si sono riuniti alcuni presuli sotto la guida di monsignor Aurelio García Macías, sottosegretario del dicastero vaticano per il Culto divino. Com’è noto la religione maya è intrisa di politeismo, animismo, credenza nella comunicazione con gli antenati, persino sacrifici umani. Vari elementi di inculturazione dei riti maya sono presenti nel progetto: l’altare e l’incensiere maya, la danza rituale in sontuosi costumi, la direzione del culto affidato ai laici, il culto della Pachamama. Come ha spiegato il vescovo di San Cristobal, cardinale Felipe Arizmendi Esquivel: «Nella teologia indiana, la terra è essenziale, la conoscono come la Dea Madre. Ha la sua personalità. Lei è sacra. Lei è il soggetto con cui parliamo e che veneriamo. La terra è fertilità divina. Le piante, in particolare il mais, sono la carne degli dei data all’uomo». Tali pratiche e simboli maya sono visti con favore dalla teologia indiana che non vede contraddizioni con il cattolicesimo e che possono quindi incorporarsi nei suoi riti poiché, come ha detto un vescovo, monsignor José Octavio Ruiz Arenas, «il Dio venerato nella teologia india non era diverso dal Gesù venerato nel cattolicesimo». Non vi è chi – pur scarsamente dotato di cultura teologica – non si renda conto come l’approdo non potrà essere che il puro sincretismo, anticamera all’indifferentismo.

***

Intanto, nella arcipatriarcale basilica di S. Giovanni in Laterano, chiesa cattedrale del romano pontefice, giovedi 18 aprile scorso Jonathan Baker, vescovo anglicano, massone, divorziato e risposato, ha tranquillamente presieduto una “concelebrazione” sull’altar maggiore con i suoi ministri mettendosi a sedere sul trono papale posto nell’abside ed è poi stato ricevuto l’indomani dal papa. Com’è noto, la Chiesa cattolica nega la validità degli Ordini anglicani che sono dichiarati invalidi e nulli. Se ne è reso conto persino il capitolo lateranense che in suo comunicato del giorno dopo si è detto dispiaciuto per «l’increscioso episodio». Il dicastero vaticano per il servizio dell’unita dei cristiani ha affermato che i vescovi diocesani possono consentire «a sacerdoti, ministri o comunità non in piena comunione con la Chiesa cattolica l’uso di una chiesa» e anche «prestare loro ciò che può essere necessario per i loro servizi» nel caso non abbiano un luogo o gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose». Ora, si badi bene che a Roma vi sono ben due chiese anglicane – una è la famosa San Paolo dentro le Mura in via Nazionale – e una cappella presso il centro anglicano di Roma.

***

Tutto è dunque oggi ammesso e consentito nella Chiesa in campo liturgico, le sperimentazioni sincretistiche, gli abusi più ridicoli e anche la celebrazione in una basilica romana da parte di ministri non cattolici in piena violazione delle norme canoniche. Tutto meno la Messa antica, in tal caso il diritto si applica nei minimi particolari con tanto di rescritti.