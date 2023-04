Scuola Sauze d'Oulx chiude per rischi stabilità, ragazzi a Oulx

Chiusura anticipata per l'edificio scolastico di via Cristina Odiard a Sauze d'Oulx (Torino) perché l'edificio, da tempo sotto controllo, rischi di crollare su se stesso. Da mercoledì 26 aprile gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Sauze d'Oulx proseguiranno quindi le lezioni all'istituto comprensivo di Oulx. "Che la nostra scuola fosse in condizioni di attenzione era arcinoto - spiega il sindaco Mauro Meneguzzi -, tant'è che sin dal 2014 abbiamo dato incarico in maniera costante all'ingegner Fabrizio Raccagni di provvedere al monitoraggio dello stato fessurativo del fabbricato. Contestualmente siamo partiti con la costruzione del nuovo edificio scolastico nell'area del Palazzo Comunale in via della Torre, proprio per risolvere definitivamente il problema. Nel mese di marzo la direzione didattica, con cui siamo sempre stati in costante contatto, ci ha richiesto comunicazioni ulteriori circa l'evoluzione dello stato fessurativo della scuola. Per la sicurezza, in primis dei bambini, abbiamo pertanto richiesto di eseguire da marzo un monitoraggio più capillare e costante dell'edificio". I responsi sono sempre stati rassicuranti. Tale livello di rischio - era il parere tecnico - suggerisce di considerare il fabbricato non agibile". Da qui la decisione della chiusura prudenziale. "In accordo con la Direzione Didattica, al rientro dal ponte del 25 aprile i nostri bambini andranno a terminare regolarmente l'anno scolastico presso l'istituto comprensivo di Oulx. Intanto noi proseguiremo a ritmo battente per completare i lavori della nuova scuola e, in accordo con la direzione didattica, vedremo come affrontare il nuovo anno scolastico".