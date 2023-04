Polizia Torino controlla 187 persone nelle vie della movida

La polizia di Torino, con carabinieri, finanza e polizia municipale, ha effettuato ieri sera i consueti controlli nelle aree della città più interessate dalla movida. Le verifiche hanno riguardato 187 persone e nove locali, di cui sette sanzionati. Dalle 20 l'attività è iniziata in piazza Vittorio Veneto e dintorni, ad esempio in via Matteo Pescatore, via Bava, via Balbo, via Guastalla, via Vanchiglia, via Giulia di Barolo, fino a Piazza Santa Giulia e nell'omonima via, oltre che al quartiere San Salvario e al quadrilatero romano. Mei due locali, entrambi ubicati nel quartiere Vanchiglia, sono stati trovati lavoratori irregolari, due in un caso e quattro in un altro. Un minimarket a San Salvario verrà segnalato, a cura della polizia municipale, alla sezione commercio del Comune di Torino per la sospensione della licenza. Sono state contestate sanzioni per un totale di 56.180 euro, 44.400 delle quali per i lavoratori "in nero".