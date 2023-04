Pnrr: in Piemonte 6 miliardi di euro, 4 già in cassa

Alla Regione Piemonte il Pnrr porterà 6 miliardi di euro, di cui 4 sono già in cassa, per progetti che spaziano dall'idrogeno verde alle scuole e al contrasto al dissesto idrogeologico. Per la città di Torino la fetta è vicina ai 900 milioni di euro e i cantieri che dall'estate al prossimo anno saranno in piedi sono circa 300 e i cittadini avranno anche un sito su cui informarsi, www.torinocambia.it. Per le altre province, Alessandria prevede ad esempio interventi per rendere più efficienti le reti idriche insieme a opere compensative per il Terzo Valico. Nel Cuneese, tra i progetti ci sono anche lavori per la facoltà di agraria e delle green community. Segnalate dalla Corte dei Conti alcune difficoltà di gestione, come l'implementazione dei dati di monitoraggio e di rendicontazione dei contributi sulla piattaforma. Secondo problema la mancanza di personale: soprattutto i piccoli Comuni sono in difficoltà nella gestione. A Vercelli 13 gare con fondi Pnrr sono state già appaltate dal Comune. Tra i principali progetti finanziati dal piano, la costruzione, riqualificazione o rifacimento di quattro scuole. Nel Biellese ancora le scuole e insieme imprese sono tra gli obiettivi. Nel Verbano-Cusio-Ossola sono 662 i progetti finanziati. Tra i 23 progetti che si sono aggiudicati almeno un milione di euro spiccano i 2,5 milioni al Comune di Premosello-Chiovenda per la rigenerazione di frazioni. Ad Asti erano previsti 10 milioni di euro, ma il Comune nei mesi scorsi aveva deciso di rinunciare ai due principali progetti, per 8 milioni.