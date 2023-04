Ferito al petto con un coccio di bottiglia durante una lite

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara un giovane rimasto ferito a seguito di un colpo ricevuto al petto con un collo di bottiglia rotto, durante una lite. L'episodio è accaduto attorno alle 15 in via Riotta nel quartiere di Sant'Agabio, periferia est della città. Sembra che a chiamare la volante della polizia sia stato l'aggressore stesso, di un'età intorno ai vent'anni come il ferito, che ha atteso l'arrivo dell'ambulanza del 118 e degli agenti, che l'hanno portato in questura.