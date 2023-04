Commissario metro 2: Cirio, il governo non ci lascia soli

"In soli tre mesi grazie, al nuovo governo, Regione e Comune mettono in sicurezza le due opere più importanti per Torino, il Parco della Salute e la linea 2 della metropolitana affidate ora due commissari". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della seconda linea di metropolitana a Torino, che si aggiunge a quello per il Parco della Salute, già individuato nella figura di Marco Corsini, insediatosi ufficialmente a Torino la scorsa settimana. "Questo è il risultato di un Piemonte che, dopo anni di abbandono, oggi a Roma conta ed è ascoltato grazie a un governo che non ci lascia soli. - aggiunge il presidente -. È la migliore garanzia per le sfide future che dovremo affrontare in questo momento così complicato".