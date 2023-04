Cirio, "il Piemonte spende tutti i fondi Ue e bene"

"Quando i fondi arrivano in Piemonte vengono spesi tutti e bene": lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di uno strumento di monitoraggio dell'avanzamento dei progetti del Pnrr, oggi a TORINO. "Il Piemonte - ha sottolineato Cirio - ha chiuso la programmazione 2007-2013 con un risultato di spesa certificata Fesr del 111%, generando overbooking per circa 117 milioni di euro. Supera il 100% anche la spesa certificata del Por Fse 2007-2013. Per quanto riguarda l'avanzamento dei Programmi Fesr e Fse 2014-2020, la cui chiusura è prevista per la fine del 2023, i fondi Ue certificati per il Fesr superano il 90% mentre per il Fse arrivano al 98%". "Anche nella predisposizione dei Programmi operativi - ha spiegato - il Piemonte si è dimostrato particolarmente efficiente e veloce, tanto che i suoi Programmi regionali Fesr (ottobre 2022) e Fse 2021-2027 (luglio 2022) sono stati tra i primi approvati dalla Commissione europea".