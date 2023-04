Pnrr: Cirio, al via monitoraggio per centrare gli obiettivi

La Regione Piemonte mette in campo uno strumento telematico per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr. Lo scopo è quello di "prevenire i problemi" in modo da poter intervenire per tempo così che tutti gli obiettivi del Piano vengano centrati rispettando le scadenze previste. La presentazione oggi a Torino, con il governatore Alberto Cirio, la presidente della Corte dei Conti Maria Teresa Polito e, in collegamento, il ministro per gli per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Questa iniziativa - ha spiegato Cirio - deve responsabilizzare tutti gli enti interessati, a ogni livello. L'obiettivo è anticipare i problemi, anziché scoprirli quando magari è troppo tardi". "In Piemonte - ha sottolineato - sul Pnrr abbiamo circa 6 miliardi, di cui 4 sono già assegnati. Noi gestiamo direttamente oltre 1 miliardo e 100 milioni per 851 progetti. Di questa somma, circa 700 milioni sono per lavori e circa 400 milioni finanzieranno servizi e forniture. Gli enti, ma anche i cittadini, potranno entrare nella piattaforma e capire quanti soldi arriveranno in un determinato territorio, con l'elenco dettagliato di tutti gli interventi finanziati. L'aggiornamento è previsto ogni due mesi, perché il Pnrr oltre alla scadenza finale prevede scadenze progressive per le diverse fasi che portano alla realizzazione di un'opera". "Per quanto riguarda la parte a regia regionale - ha rimarcato - questo strumento ci dice che al momento siamo nei tempi: siamo soddisfatti, ma vogliamo monitorare anche tutto il resto, perché è altrettanto importante. Vogliamo quindi integrare sulla piattaforma anche gli interventi non gestiti direttamente dalla Regione, così sarà facilmente individuabile chi è in difficoltà, e potremo intervenire in aiuto, proposito per il quale abbiamo messo a Bilancio 5,7 milioni". In ogni caso, ha concluso, Cirio, "al momento il Piemonte risulta nei tempi, e sono contento che il ministro Fitto lo abbia certificato dal livello nazionale".