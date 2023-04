Fitto, il Piemonte sta lavorando bene sul Pnrr

Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sarà presto a Torino proseguire il dialogo avviato con la Regione su questo tema. Fitto lo ha annunciato oggi in collegamento con il grattacielo della Regione Piemonte in occasione della presentazione della piattaforma che monitorerà in tempo reale lo stato di avanzamento dei progetti. "Sul Pnrr - ha affermato il ministro - il Piemonte sta lavorando bene, ma non aggiungo altro perché mercoledì sarò al Senato e alla Camera per una informativa dettagliata sull'azione che il governo ha messo in campo su questo tema. Al tempo stesso stiamo lavorando alla prima relazione semestrale nazionale nella quale individuare le criticità e immaginare i correttivi". "Il monte risorse aumenta - ha sottolineato - e la necessità di un coordinamento diventa fondamentale. L'obiettivo è mettere in campo un sistema di collegamento fra i diversi enti, dove la Regione ha un ruolo importante di coordinamento fra i livelli. Creare questi vasi comunicanti non vuole dire togliere nulla a un territorio, ma metterci nelle condizioni di concretezza necessarie per realizzare gli obiettivi del Pnrr".

"Il lavoro - ha sottolineato - è molto complesso e gli obiettivi molto difficili da raggiungere ma abbiamo la consapevolezza di poterlo fare. Il fatto che la Regione Piemonte si metta nelle condizioni di fotografare lo stato di avanzamento della progettualità è molto utile per fare in modo che le risorse arrivino e siano spese tutte". "Un obiettivo fondamentale - ha sottolineato - è risolvere a monte il problema dell'eccessiva polverizzazione degli interventi, per concentrare le risorse in modo che risultino strategiche per la crescita dei territori interessati. Ne parleremo e lavoreremo insieme nei prossimi mesi nell'ambito del positivo confronto che abbiamo messo in campo e vogliamo portare avanti". "Come abbiamo concordato - ha aggiunto - avremo occasione di vederci in Piemonte per poter insieme immaginare non solo una verifica dell'andamento di quanto già fatto, ma anche programmare l'utilizzo delle nuove risorse".