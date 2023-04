Radicali italiani e +Eu, revocare la cittadinanza a Mussolini

"Come prevedibile, in occasione del primo 25 aprile con un governo di destra/centro, si è scatenata la polemica su "fascismo" e "antifascismo". Purtroppo però tutti, tranne noi, continuano a scordare l'esistenza della vergognosa delibera con cui nel settembre 2021 il Comune di Pezzana (Vercelli) ha rinnovato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini". Ad affermarlo, in una nota, sono Giulio Manfredi (Radicali Italiani), Roswitha Flaibani (+Europa Vercelli) e Andrea Turi (Associazione radicale Adelaide Aglietta). "Domani a Vercelli - proseguono - arriverà niente di meno che Gad Lerner per ricordare cosa è stato il 25 aprile. Gad Lerner ma anche gli esponenti dei partiti cosiddetti antifascisti, a Vercelli ma non solo, chiederanno finalmente al sindaco di Pezzana di revocare quella delibera ignobile, come noi chiediamo, da soli, da due anni e mezzo?".