In Piemonte 6 miliardi dal Pnrr, di cui 4 già assegnati

È al 66% l'avanzamento del pacchetto sanità, con le Case della salute, centrato al 100% l'obiettivo del reclutamento da parte dei Centri per l'impiego, che in meno di un anno hanno preso in carico 45mila persone, sono stati acquistati 70 autobus ed è conclusa la selezioni dei progetti ammessi al bando cultura. Sono solo alcuni degli esempi dello stato di avanzamento dei progetti del Pnrr gestiti in modo diretto dalla Regione Piemonte, a cui è dedicato il nuovo sito internet presentato oggi al grattacielo dal presidente e dal vicepresidente della Regione, Alberto Cirio e Fabio Carosso, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, e della presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, Maria Teresa Polito. Per il Piemonte il Pnrr ha stanziato circa 6 miliardi, di cui 4 già assegnati. In questo quadro la Regione Piemonte gestisce in maniera diretta attraverso bandi e finanziamenti oltre 1,1 miliardi, attualmente destinati a 851 progetti. Di questi il 62%, oltre 693 milioni, sono destinati a lavori (per esempio la costruzione di ospedali, siti culturali, impianti di produzione di idrogeno), e il 38%, 432 milioni, a servizi e forniture (per esempio digitalizzazione, borse di studio, apparecchiature sanitarie, acquisto di bus e treni). In particolare oltre 75 milioni andranno sulla Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, oltre 250 milioni sulla 2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, oltre 140 milioni sulla 3 - infrastrutture per una mobilità sostenibile, oltre 15 milioni sulla 4 - istruzione e ricerca, oltre 65 milioni sulla 5 - inclusione e coesione, oltre 560 milioni sulla Missione 6 - salute. Circa 198 milioni sono destinati alla provincia di Torino, 35 milioni a quella di Alessandria, 14 milioni a quella di Asti, 11 milioni a quella di Biella, 42 milioni a quella di Cuneo, 23 milioni a quella di Novara, 12 milioni alla provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e circa 30 alla provincia di Vercelli.