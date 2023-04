25 Aprile: Lo Russo, valori che oggi vanno difesi più che mai

"Sono passati 78 anni da quel 25 aprile del 1945, giorno in cui l'Italia si liberava definitivamente del dominio nazista e del fascismo. Un anniversario importante quest'anno, perché ricade in un momento storico difficile, in cui è più che mai necessario ribadire i valori di libertà, giustizia e democrazia". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Valori - aggiunge - che quelle ragazze e quei ragazzi difesero al prezzo della vita per consentire a tutti noi di essere oggi in un mondo libero, in cui ci si può esprimere liberamente e, soprattutto, in un mondo che guarda il domani con la cultura della tolleranza e il rispetto delle diversità. È allora in questa ricorrenza particolare che rivolgo a tutti l'augurio perché davvero i valori di libertà e giustizia, che sono alla base del 25 Aprile - prosegue Lo Russo -, siano valori che ogni giorno riusciamo a interpretare e promuovere. È questo il significato profondo della festa della Liberazione, una festa che guarda al passato, ma con gli occhi proiettati al futuro, che deve essere sempre un futuro di libertà e democrazia che vanno difesi ogni giorno nella nostra quotidianità", conclude.