25 aprile: Mattarella arrivato nel Cuneese

Cuneo, e le vicine località di Borgo San Dalmazzo e Boves - luoghi di terribili eccidi - hanno le strade imbandierate con il Tricolore per l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in occasione del 78° anniversario della Liberazione. L'aereo presidenziale è atterrato allo scalo aeroportuale di Levaldigi (Cuneo) intorno alle 11 proveniente da Roma dove Mattarella prima di partire ha reso il tradizionale tributo all'Altare della Patria. La prima tappa della giornata piemontese del Capo dello Stato sarà al Parco della Resistenza di Cuneo per deporre una corona di fiori al monumento dello scultore Umberto Mastroianni in memoria dei partigiani caduti. A riceverlo, la sindaca Patrizia Manassero. Mattarella visiterà poi in forma privata Palazzo Osasco, la casa oggi museo che fu di Duccio Galimberti, figura di primo piano della Resistenza. Da quel balcone il 26 luglio del 1943 il 'comandante Duccio' tenne un celebre discorso dopo la cacciata di Mussolini nel quale affermava che la guerra sarebbe continuata "fino alla cacciata dell'ultimo tedesco", segnando così di fatto l'inizio della Resistenza. Il capo dello Stato raggiungerà successivamente a piedi il Teatro Toselli, dove a mezzogiorno avrà inizio la cerimonia solenne alla presenza delle autorità e dei 247 sindaci della provincia. Qui prima di Mattarella interverranno il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, la sindaca Patrizia Manassero, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, e il presidente dell'Istituto storico della Resistenza Sergio Soave. Al termine della cerimonia il capo dello Stato farà una sosta in Prefettura. Nel pomeriggio, intorno alle 15,30, il capo dello Stato si trasferirà a rendere omaggio al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo, e successivamente alla Lapide ai Caduti a Boves, città martire nell'eccidio del 19 settembre 1943.