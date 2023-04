25 aprile: Cirio, la libertà si conquista e va difesa

"Ce l'ha insegnato la pandemia: la libertà è una condizione che si conquista e va difesa". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nell'intervento in occasione della visita del capo dello Stato, Sergio Mattarella, oggi a Cuneo. "Noi qui lo sappiamo bene - ha sottolineato Cirio - nei nostri paesi le lapidi che ricordano i partigiani e chi ha lottato per la Liberazione hanno sempre un fiore fresco. E' la testimonianza che il tributo dato dalle passate generazioni alla nostra libertà è un tributo che non si ferma, ma che dura nel tempo". "Purtroppo - ha aggiunto il governatore del Piemonte - ce lo insegna anche il conflitto che da oltre un anno sconvolge l'Europa. La guerra, che questo continente pensava di aver archiviato tra gli orrori di un passato destinato a non tornare, è invece qui, a poche migliaia di chilometri da noi". "Esprimendo la nostra vicinanza alle popolazioni vittime del conflitto, abbiamo il dovere - ha rimarcato Cirio - di ricordare che la libertà e la democrazia sono una conquista da proteggere e difendere, anche in tempo di pace".