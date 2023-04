25 Aprile: Violante, antifascismo c'è nella Costituzione

"L'antifascismo c'è anche formalmente nella Costituzione, spiace che alte autorità dello Stato non riconoscano ancora questo punto". Lo ha detto questa mattina l'ex presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, che ha tenuto l'orazione ufficiale del 25 Aprile a Rivarolo Canavese, nel Torinese, invitato dall'amministrazione comunale. "La Costituzione riconosce il valore dell'uguaglianza - ha spiegato Violante - della libertà, dell'istruzione, del pluralismo e di non essere perseguitati per razza, sesso, religione o opinione politica. Il fascismo ha fatto tutto il contrario di questo: avere affermato questi valori vuol dire essere antifascisti". Secondo Violante chi non riconosce questo punto "è una minoranza perché la gran parte del Paese ha capito e sa benissimo da che parte stanno libertà e democrazia".