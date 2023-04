25 aprile: Gori, destra prosegua sulla strada di Fiuggi

Il 25 aprile deve essere una festa di unità del Paese, secondo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che dal palco della manifestazione per il 78mo della Liberazione ha invitato la destra a continuare sulla strada intrapresa a Fiuggi quando definì il fascismo "il male assoluto". Il 25 aprile è il 'seme' da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione e "ogni singolo capitolo della Costituzione è scritto in diretto contrasto al fascismo! Com'è possibile quindi giurare sulla Costituzione, e non proclamarsi chiaramente, inequivocabilmente antifascisti?" si è domandato facendo un chiaro riferimento alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che non ha comunque citato. Secondo Gori, una delle difficoltà per la destra non ha motivazione "ideologiche" ma piuttosto dal "portato biografico" dall'antifascismo militante usato "negli anni '70 e '80 come giustificazione per una lunga teoria di episodi di intolleranza e di violenza politica, tra cui - da parte delle Brigate Rosse e di sigle terroristiche collegate - attentati e agguati contro esponenti di destra. Mi riferisco alle uccisioni di Sergio Ramelli, di Giuseppe Mazzola, di Graziano Giralucci, all'assalto incendiario al bar Angelo Azzurro di Torino. E ovviamente al rogo di Primavalle". "Superare questo portato biografico richiede indubbiamente uno sforzo, ma se lo ha compiuto vent'anni fa la destra che di quei fatti fu protagonista e a volte vittima, una destra che arrivò coraggiosamente a definire il fascismo "il male assoluto", deve a mio avviso riuscirci la destra di oggi, che è al governo del Paese, soprattutto se incoraggiata, dall'altra parte, da un'esplicita condanna di quei fatti".