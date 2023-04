25 aprile: sindaco Torino, spiace per tensioni alla fiaccolata

In Piemonte in primo piano le celebrazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Cuneese, prima al Teatro Toselli del capoluogo di provincia, alla presenza di quasi 250 sindaci e dei tre ministri Santanché, Crosetto e Calderoli, poi in visita a Borgo San Dalmazzo e Boves, paesi segnati da eccidi dei nazisti. A Torino cerimonia ufficiale al Cimitero monumentale dove il sindaco Stefano Lo Russo si è detto dispiaciuto per le tensioni alla fiaccolata di ieri sera nel centro cittadino, dove un gruppo di antagonisti e di studenti dei collettivi ha fatto irruzione contro la bandiera della Nato portata dai Radicali Italiani: "un episodio spiacevole - ha commentato - anche perché il 25 aprile è davvero una festa di tutti ed è stato un peccato vedere questa scena". A San Germano Chisone, nella Val Germanasca (Torino) corteo in omaggio delle donne partigiane protagoniste della guerra di Liberazione. A Vercelli, dove l'orazione ufficiale è stata tenuta dal giornalista Gad Lerner, nella sfilata bandiere di Emergency in onore dei medici in missione in Sudan. Alle cerimonie di Novara, fianco a fianco il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastri e la presidente del comitato provinciale Anpi Michela Cella.