Calcio: 2mila tifosi del Toro al Filadelfia, ovazione per Juric

Un altro pienone al Filadelfia, campo di allenamento del Torino, dove questa mattina i granata hanno ricevuto una grande manifestazione d'affetto dopo la vittoria contro la Lazio a Roma che ha riacceso l'entusiasmo. Oltre duemila persone, infatti, si sono presentate al quartier generale del Toro per la seduta di allenamento a porte aperte: il club di via Arcivescovado ha deciso di aprire non soltanto la tribuna, come di consueto, ma anche le gradinate per poter accogliere tutti i tifosi. Il primo a scendere in campo è stato Ivan Juric, travolto da applausi e cori. Buongiorno e compagni si preparano in vista del prossimo appuntamento di campionato con l'Atalanta che si terrà allo stadio Olimpico Grande Torino sabato sera alle 20.45.