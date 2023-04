Comunali: Conte (M5s) in Piemonte venerdì 28 aprile

Tour elettorale in Piemonte, in vista delle Amministrative del 14-15 maggio, del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Venerdì 28 aprile sarà a Ivrea, Pianezza, Orbassano (nel Torinese) e Novi Ligure (Alessandria) per incontrare candidati, attivisti e cittadini. La prima tappa alle ore 11 a Ivrea al mercato alimentare di via Monte Stella, la seconda alle 15.15 a Pianezza a Villa Lascaris, la terza alle 18 ad Orbassano e l'ultima alle 21, a Novi Ligure in via Roma 22, sede del Movimento 5 Stelle locale. Conte sarà accompagnato nelle varie tappe dalla senatrice Elisa Pirro e dai deputati Chiara Appendino e Antonino Iaria, e dalla capogruppo in Consiglio regionale e Coordinatrice regionale del M5S Sarah Disabato, dai consiglieri regionali Ivano Martinetti e Sean Sacco, dalla referente del Comitato Nazionale Territori Susy Matrisciano e dalla nuova struttura territoriale del M5s.