Polizia Torino indaga sui furti notturni nei negozi, un arresto

La polizia di Torino prosegue le indagini su una serie di futi in negozi nella notte e gli agenti della squadra volante hanno arrstato un giovane di 23 anni, marocchino, sospettato di un colpo in via Genova. È stato anche denunciato per avere fornito false dichiarazioni sulla propria identità. I poliziotti sono intervenuti nella tarda serata di domenica su segnalazione di un cittadino che, attirato da rumori, aveva notato la presenza di un uomo che armeggiava all'interno di un esercizio commerciale con la vetrina infranta. All'arrivo degli agenti, l'uomo stava uscendo dal negozio attraverso il buco aperto nella vetrina. Alla vista delle volanti, il ventitreenne si è dato alla fuga, ma è stato bloccato pochi istanti dopo. Accanto alla vetrina rotta, gli agenti hanno trovato un tombino in ghisa e un monopattino elettrico, quest'ultimo portato via dall'interno del negozio e restituito poi al legittimo proprietario insieme a una piccola somma di denaro presa dalla cassa. All'interno del negozio, gli agenti hanno anche trovato una biciletta di proprietà del titolare, che era stata smontata, probabilmente per essere portata via.