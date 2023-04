Ravetti (Pd), serve riforma organica per riordino Unioni Comuni

Il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti chiede che per il riordino delle Unioni Comunali in base alla contiguità territoriale "si ascoltino gli amministratori comunali". E soprattutto che si affronti il tema "con una riforma organica, per non creare confusione", soprattutto nella sua provincia di Alessandra, dove oltre metà delle Unioni non rispetta i nuovi requisiti voluti dal centrodestra. "A marzo - spiega Ravetti - il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge annuale dell'ordinamento regionale, il cosiddetto omnibus, con il quale la maggioranza ha voluto modificare la norma che regolamenta le gestioni associate e le Unioni di Comuni". "La modifica - sottolinea - impone senza deroghe che i Comuni appartenenti a un'Unione debbano essere confinanti con uno o più Comuni appartenenti alla stessa Unione, e concede un anno di tempo per adeguarsi: diversamente diventerebbe automatica la soppressione delle Unioni stesse". "La volontà della maggioranza al governo della Regione di obbligare gli amministratori comunali alla contiguità territoriale - rimarca - non è di per sé un errore. Tuttavia lo diventa se tale imposizione crea disordine e confusione all'interno delle Unioni: in particolare, in quelle alessandrine, dato che ben 10 su 18 non rispettano tale requisito". "Chiedo da tempo - sottolinea - di avviare una riforma organica e condivisa con i territori. Mi pare, però, che al termine della legislatura i tempi si siano molto ridotti".