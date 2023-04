GLORIE NOSTRANE

Un’autostrada senza quid, Alfano alla Torino-Milano

L'ex ministro al vertice di Astm del gruppo Gavio. Prende il posto di Rubegni. L'ex delfino di Berlusconi che ha poi lasciato per fondare Ncd ha lasciato la politica (e nessuno lo rimpiange). Nella sua collezione di poltrone anche la sanità privata (San Donato)

Angelino Alfano è nuovo consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione di Astm al posto del dimissionario Alberto Rubegni. Lo ha deciso l’assemblea del gruppo Gavio, che ringrazia Rubegni “per il lavoro svolto” e ha formulato al nuovo presidente “i migliori auguri di buon lavoro”. L'assemblea di Astm (Autostrada Milano-Torino) ha anche approvato il bilancio di esercizio 2022 e ha preso atto del bilancio consolidato 2022, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022. Deliberata anche la distribuzione del dividendo attingendo da una parte della riserva “utili (perdite) portati a nuovo” per un ammontare di 0,46 euro per azione, quindi complessivamente per un importo pari a 29,9 milioni.

Deputato per quattro legislature (dal 2001 al 2018), ministro della Giustizia con Silvio Berlusconi, dell’Interno con Enrico Letta e Matteo Renzi e infine degli Esteri con Paolo Gentiloni, Alfano è rimasto al governo dal 2013 al 2018. Dopo una prima esperienza da guardasigilli – segnata dal lodo Alfano, poi decretato incostituzionale – è diventato segretario del Popolo della Libertà. Poi nel 2013 ha lasciato Berlusconi e ha fondato un partito tutto suo: il Nuovo Centrodestra (Ncd). Alla fine della legislatura, forse consapevole di avere ridottissime possibilità di rielezione, Alfano ha deciso di non ricandidarsi. Non è rimasto disoccupato a lungo: già presidente della fondazione De Gasperi, dopo essere uscito dalla politica Alfano è diventato socio dello studio legale Bonelli Erede e presidente del gruppo ospedaliero San Donato. Mattarella lo ha recentemente nominato cavaliere della Repubblica.