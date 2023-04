Rifiuti, le scuole del Piemonte a lezione di riciclo

A causa dei molti errori ancora commessi dai cittadini nella raccolta del vetro, il Consorzio per il Recupero del Vetro ha lanciato il primo programma strutturato per le scuole. I relativi kit sono scaricabili gratuitamente dai docenti sul sito di CoReVe. Le scuole primarie e secondarie di I grado hanno tempo fino a venerdì 19 maggio e quelle secondarie di II grado fino a lunedì 8 maggio per partecipare al concorso associato al progetto, il cui evento conclusivo è previsto il 31 maggio. In palio, un montepremi complessivo di 26 mila euro utilizzabile per l'acquisto di materiale didattico. Con un tasso di riciclo nazionale del 76,6%, l'Italia è tra i Paesi più virtuosi a livello europeo, avendo già superato nel 2019 il target Ue del 75% fissato per il 2030. Ma uno studio commissionato da CoReVe e condotto da AstraRicerche evidenzia come ci sia ancora molto lavoro da fare sulla qualità della raccolta. Un cittadino su due, se ha un dubbio su un prodotto da buttare o non buttare nella raccolta del vetro, sceglie infatti di buttarlo nella raccolta specifica, "sottovalutando il danno che la presenza di materiali estranei può rappresentare per l'intera raccolta". Così il 43% dichiara di buttare anche i vetri delle finestre nel vetro, quasi il 22% gli oggetti in cristallo, il 23% le lenti degli occhiali e il 16% le lampadine. "Oggi il peggiore nemico di una corretta raccolta differenziata - afferma Gianni Scotti, presidente di CoReVe - non è la scarsa propensione degli italiani a riciclare ma la bassa conoscenza delle regole. Per questo abbiamo pensato a un programma per le scuole con attività che sensibilizzino in modo coinvolgente i più giovani direttamente sui banchi di scuola, cioè nel luogo in cui i ragazzi crescono e si formano".