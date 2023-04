Passante ferroviario Torino, verso la conclusione lavori

Sono in dirittura d'arrivo i lavori di sistemazione del passante ferroviario di Torino tra corso Grosseto e via Breglio per la completa apertura del collegamento diretto con il raccordo autostradale per Caselle. Domani sarà attivato l'impianto semaforico tra corso Venezia e via Breglio - via Lauro Rossi, mentre dal 2 maggio, per la realizzazione della segnaletica stradale sul tratto di transizione fra corso Venezia e il raccordo RA10, sarà chiuso lo svincolo in uscita su corso Grosseto. Tutti i veicoli provenienti da nord dovranno dunque utilizzare l'uscita Cenisia-Vallette-Madonna di Campagna. Questa fase dovrebbe concludersi il 7 maggio e al termine sarà attivo definitivamente il raccordo tra la Torino-Caselle e corso Venezia e verrà riaperto lo svincolo verso corso Grosseto - piazza Rebaudengo. Nel frattempo proseguono i lavori del secondo lotto per la riqualificazione dell'area verde e la realizzazione del secondo accesso a corso Venezia da via Sospello. La conclusione del cantiere è prevista per ottobre 2023.