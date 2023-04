Università Torino educa al territorio, Flowing with the Rivers

Il primo fine settimana di maggio si svolge l'evento finale di "Flowing with the rivers": una camminata esplorativa da Savigliano a Cambiano, nel Torinese, che conclude il progetto biennale di Public Engagement finanziato dall'Università di Torino. Tale progetto, di carattere transdisciplinare, ha come obiettivo lo sviluppo di forme attive, sostenibili e prevalentemente outdoor di educazione al territorio, partendo dai fiumi come risorse fondamentali per il paesaggio, l'economia, la biosfera e la società, vale a dire per tutti i sistemi viventi e le loro interazioni. Il progetto ha preso avvio a marzo 2022 con un percorso di formazione aperto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, amministratori e cittadini, che hanno sperimentato in prima persona attività e percorsi sul territorio, proposti successivamente agli allievi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. L'evento conclusivo, organizzato in collaborazione con il Munlab Ecomuseo dell'Argilla di Cambiano, consiste in un'esperienza di trekking di tre giorni, da Savigliano a Cambiano, lungo i percorsi individuati da bambini e ragazzi durante le attività sui corsi d'acqua, ed è aperta a tutti coloro che vogliono vivere il territorio outdoor, camminando, esplorando e sperimentando.