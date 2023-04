Csi Piemonte: chiuso in positivo anche il 2022

Il Csi Piemonte ha chiuso anche il 2022 in positivo, con un utile d'esercizio pari a 897.093 euro, il valore della produzione in aumento (+5,2%) rispetto all'esercizio precedente, passato a 150,9 milioni di euro del 2022. L'assemblea del Consorzio per il sistema informativo, presieduta dall'assessore all'Innovazione e ai servizi digitali per cittadini e imprese della Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha approvato il bilancio. Si registra un miglioramento nell'esposizione dei crediti commerciali, con una riduzione del 84% dei crediti scaduti. Gli investimenti, pari a 10,5 milioni di euro e principalmente dedicati all'innovazione in campo tecnologico, si mantengono su valori coerenti ai volumi di attività del Consorzio. Sono entrati sei nuovi soci che hanno scelto il consorzio come partner tecnologico, portando così il numero complessivo di consorziati a 134, di cui otto enti a livello nazionale. "Il Consorzio - ha sottolineato Letizia Maria Ferraris, presidente Csi - è un unicum sotto molti profili, a partire dal suo peculiare modello giuridico-economico che consente di operare economie di scala". "Oggi siamo una realtà solida, attrattiva e in continua crescita, in grado di offrire servizi importanti, a partire dai nostri data center e dal nostro cloud Nivola" ha aggiunto il direttore generale Pietro Pacini. L'assessore ha poi evidenziato come con il Csi sia stata avviata "una grande sfida, ovvero l'ingresso nel metaverso mentre nel contempo prosegue l'impegno per sviluppare servizi smart per cittadini e imprese".