Calcio: Carretta, per stadio col Toro interlocuzione costante

"Con il Toro c'è un'interlocuzione costante, soprattutto perché il 30 giugno 25 scade la concessione e bisogna dunque fare delle valutazioni per trovare una soluzione. Quando si parla col Toro si parla con un patrimonio della città, riconducibile non solo allo stadio". A dirlo l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta, durante una commissione consiliare dedicata all'esame di un'interpellanza del capogruppo della Lista Civica per Torino, Silvio Viale, che chiedeva notizie su un possibile interesse della società granata ad acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino e informazioni sulla stima attuale dell'impianto. L'assessore ha ricordato che "il canone d'affitto è attualmente di 500mila euro annui" e che la Città impegna a bilancio 350mila euro per interventi straordinari sull'impianto. L'esponente della giunta non si è sbilanciato su quale sarà il futuro al termine della concessione, se un rinnovo o un passaggio di proprietà. "E' chiaro a noi e al Torino che una soluzione va individuata in tempi brevi e comunque entro il 2025, quando bisognerà arrivare con idee chiare che tengono insieme tutta una serie di valutazioni, cercando di saldare ancora di più il rapporto della città con la società".