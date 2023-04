Royal Pass, 16 Residenze reali piemontesi in rete

Unire l'amore per lo sport outdoor, per le camminate nella natura, e l'immenso patrimonio delle 16 Residenze reali piemontesi è lo scopo del Royal Pass, frutto di un lavoro di anni, e delle Camminate Reali, percorsi di venti chilometri immersi nelle bellezze naturali e architettoniche, presentati oggi alla Reggia di Venaria (Torino). Due offerte per residenti e turisti che rappresentano qualcosa di unico nel panorama italiano ed europeo, mirate a conquistare residenti e turisti nazionali e internazionali. Il Royal Pass, consente, per 30 euro, di visitare nel corso di quattro giorni, 16 luoghi, tra Palazzi, come Palazzo Madama, i Musei Reali, Palazzo Carignano, Villa della Regina a Torino e castelli come, oltre alla Reggia di Venaria, i Castelli di Rivoli, Moncalieri, la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Con la possibilità inoltre di visitare le mostre permanenti e non al loro interno. "Un modo per intercettare un turismo anche diverso dal consueto - hanno sottolineato Guido Curto, direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo, Torino e Provincia - un'offerta che va al di là dell'iperintellettualismo che talvolta tiene lontano le persone meno abituate a raccogliere le offerte culturali". Vanno proprio in questo senso, le Camminate Reali, 4 suggestivi percorsi a Torino (la prima del 14 maggio), nei dintorni di Venaria (2 luglio), di Stupinigi (10 settembre), di Venaria (8 ottobre). "Lo scopo di questo grande lavoro di sistema, realizzato grazie ai Comuni coinvolti e alla Compagnia di San Paolo, è valorizzare un territorio di altissima potenzialità e raggiungere target diversi e numerosi", ha sottolineato Luigi Chiappero, presidente dell' Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali-Parco La Mandria.