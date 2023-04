Migranti: Siulp, l'ufficio di Torino non è idoneo

"L'Ufficio immigrazione di corso Verona che si trova in una struttura non idonea, pericolante e pericolosa la quale, oltre a mettere a rischio la vita dei poliziotti e dei civili che lavorano all'interno, li costringe a svolgere il lavoro sotto la pioggia, nelle intemperie". Lo afferma in una nota il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, Eugenio Bravo. Secondo il sindacalista "è innegabile che i flussi di accesso per le richieste dei permessi di soggiorno sono stati razionalizzati" e quindi le code "oceaniche" di un tempo sono state "in buona parte risolte", ma la questione che preoccupa è il trasferimento del personale in altra struttura idonea a svolgere il servizio. "Mentre e giustamente, in via cautelativa, si lasciano i richiedenti permessi di soggiorno all'esterno della struttura, i poliziotti - spiega Bravo - devono lavorarvi all'interno, a rischio e pericolo per la loro incolumità". "Al riguardo il Questore si è già attivato da tempo nella ricerca di un edificio alternativo, senza tuttavia avere riscontri favorevoli e tantomeno la giusta attenzione da parte delle istituzioni locali, in particolare Prefettura e Comune. Ad oggi queste istituzioni, tanto sensibili ai temi migratori, non hanno offerto nessuna proposta alternativa se non quella di "sacrificare" i poliziotti all'interno di questa pericolosa struttura", conclude Bravo, evidenziando che se "non si metterà mano al più presto al problema, il rischio che qualcuno, come suol dire, si faccia male, è realistico".