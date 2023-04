1° maggio: Repole, oggi lavoro è insicurezza e instabilità

"Avere un lavoro sicuro e adatto ai ritmi della vita dovrebbe essere la condizione di tutti. La Bibbia ne fa un requisito fondamentale e la Costituzione italiana vorrebbe che il lavoro fosse la sicurezza di tutti. Invece oggi la caratteristica principale del lavoro è purtroppo l'insicurezza, l'instabilità". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, nel messaggio per il Primo Maggio a lavoratori, imprenditori e loro famiglie. Un lavoro, sottolinea, che "è precarietà dei contratti, svuotamento dei salari, deregolazione dei turni del lavoro e del commercio che non hanno più orari e stravolgono i ritmi delle famiglie, tengono i genitori lontani dai figli o dai familiari anziani anche nei giorni di festa, anche la sera. Stiamo entrando nel tempo della precarietà, che è l'esatto contrario della sicurezza". "Dobbiamo rassegnarci a tutto questo?", si chiede Repole che si dice "molto colpito dai dati dell'Osservatorio sul Precariato dell'Inps" che vedono in provincia di Torino "i contratti di lavoro 'precario' rappresentare più del 70% dei nuovi impieghi. Ovvio - prosegue - che non ignoro le sfide del mercato e la durezza delle nuove regole economiche, che incalzano gli imprenditori spingendoli a regolare i ritmi del lavoro in modo così insoddisfacente. Però vorrei che la Festa del Lavoro - auspica - fosse l'occasione per fermarci tutti, imprenditori, lavoratori, classe politica, a riflettere sulla direzione che stiamo prendendo. Se non c'è miglioramento, dobbiamo avere il coraggio di dircelo: non siamo sulla strada giusta. Ma voglio credere - conclude - che organizzazioni sindacali, imprese e loro sistemi di rappresentanza, educazione, scuola e formazione professionale, Terzo Settore e istituzioni possano invertire la rotta per ri-centrare il nostro modello di sviluppo sulle qualità delle persone e sul valore del lavoro come esperienza liberante e non opprimente".