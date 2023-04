Processo bigliettopoli, tribunale Torino interpella Cassazione

Il tribunale di Torino ha disposto l'invio alla Cassazione delle carte relative al processo sulla "bigliettopoli" subalpina che tra i 21 imputati annovera l'ex senatore (Pd) Stefano Esposito e Giulio Muttoni, ex patron della società organizzatrice di spettacoli musicali Set Live. La Suprema Corte dovrà pronunciarsi sulla richiesta delle difese di trasferire, per cinque imputati ma solo per alcuni capi d'accusa, il procedimento a Roma. In attesa della decisione la causa è stata aggiornata al 27 ottobre. Il tribunale ha interpellato la Corte in base a una norma introdotta nell'ordinamento dalla riforma Cartabia. Fra i numerosi episodi contestati dal pubblico ministero Gianfranco Colace figurano scambi di favori e regali. Tutti gli interessati negano ogni addebito.