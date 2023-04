Indagini su rete anarchica, investigatori Digos in Argentina

Trasferta in Argentina per gli investigatori della Digos che indagano su Its, la sigla di una presunta rete di gruppi terroristici di matrice anarchica responsabili di numerosi attentati in diverse località del mondo. L'ambito è quello del processo a Federico Buono, 48 anni, di Torino, processato nel capoluogo piemontese con l'accusa di essere legato all'organizzazione: per lui, nelle scorse settimane, è stata chiesta una condanna a cinque anni di carcere. Su indicazioni dei pubblici ministeri Enzo Bucarelli e Paolo Scafi i funzionari della Digos hanno raccolto nel Paese sudamericano, di concerto con le autorità locali, una serie di informazioni: il dossier, se non sorgeranno problemi di procedura, sarà depositato agli atti del processo a Buono. La procura Subalpina, nel quadro della stessa indagine, aveva avviato rogatorie anche in Messico, Cile e Brasile.