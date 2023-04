Pro Vita contro incontro parrocchiale su temi Lgbtqi+

"Siamo sconcertati dall'iniziativa dello scorso 20 aprile, alla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, in provincia di Torino, dal tema 'L'amore nelle sue forme ed espressioni: sessualità, emozioni, sentimenti. Lgbtq+, tra conoscenza e rispetto' con relatore il parroco don Domenico Cravero. Nonostante il condivisibile intento di promuovere una cultura del rispetto e della convivenza civile, lascia interdetti che una parrocchia si sia fatta promotrice di un evento riconducibile alla galassia Lgbtqia+ e alle sue istanze ideologiche". Lo afferma Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. Ancora più sconcertato, si dice Brandi " per il silenzio di monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino, al quale ci siamo appellati con due lettere ufficiali, prima dello svolgimento dell'evento stesso. L'unica risposta avuta è stata quella che l'arcivescovo 'è stato informato'. L'ideologia gender, portata avanti proprio dal mondo Lgbtqia+, è stata più volte condannata da Papa Francesco. Un'ideologia che mira al sistematico smantellamento della famiglia naturale fondata da un uomo e una donna e del diritto di ogni bambino ad avere una mamma e un papà oltre che della libertà educativa di questi ultimi. Non vediamo quindi nessuna ragione plausibile per il mancato intervento dell'arcivescovo nel bloccare questa iniziativa".