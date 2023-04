Tav: esposto Pro Natura, giallo su rischio radon

C'è un giallo intorno alla visita, risalente al 22 luglio 2022, del commissario straordinario del governo Calogero Mauceri al tunnel geognostico per il Tav in località Maddalena di Chiomonte, in Valle di Susa: ne è convinta l'associazione Pro Natura, che in proposito ha presentato un esposto alla procura di Torino. Pro Natura sostiene che a Mauceri fu impedito di proseguire la visita oltre il terzo dei sette km della galleria in quanto "pericoloso" per via del "caldo non sopportabile per l'uomo" al punto che potevano entrare "solo i robot". L'associazione, nel sottolineare che "la presenza del gas radioattivo radon è ben nota in tale area geologica", chiede alla magistratura di svolgere accertamenti su quanto fu comunicato a Maugeri. Secondo Pro Natura è necessaria "una analisi super partes con prelievi alla presenza di un esperto qualificato che rappresenti i sindaci dei Comuni e presso un laboratorio che non abbia legami diretti con la Regione Piemonte". L'associazione, a questo proposito, ricorda che l'assessore regionale all'ambiente, Matteo Marnati, alcune settimane fa ha risposto a una interrogazione della consigliera regionale Francesca Frediani (Up) "dando amplissime rassicurazioni ma solo per quanto riguardava la presenza di amianto, tacendo per quanto poteva concernere la possibile presenza del radon e sulle ragioni della presenza del robot e sui dati raccolti".