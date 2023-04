Torino, Gdf confisca 3,3 mln per molteplici reati tributari

La Guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, ha confiscato disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici delitti tributari, anche fraudolenti e a carattere transnazionale. Lo comunicano le Fiamme gialle in una nota. L'operazione ha consentito di sottoporre a confisca, in favore dello Stato, un patrimonio totale dal valore complessivo di oltre 3,3 milioni di euro, composto da 71 unità immobiliari, nei Comuni di Napoli e San Giorgio a Cremano, 6 terreni (nelle province di Torino e Napoli, un'Audi Q3 e denaro per oltre 900 mila euro, depositato su diversi rapporti finanziari. La sentenza, definitiva, ha anche confermato la responsabilità penale dei destinatari della confisca, condannati poiché facenti parte di un'associazione per delinquere risultata operante nel territorio piemontese e artefice di un'articolata frode "carosello" all'Iva nel settore del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi, la cui esistenza era stata scoperta nel corso delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino.