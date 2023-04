Via, c'è Delmastro

Dicono che… finché il caso Cospito non sarà chiarito con le scuse dell’interessato, le opposizioni proseguiranno a disertare le commissioni Giustizia di Camera e Senato in cui è presente Andrea Delmastro. È successo ancora ieri sera, quando a Montecitorio è stata convocata d’urgenza la commissione per votare di nuovo sul Def dopo la sconfitta del governo in aula. All’arrivo del politico meloniano biellese i parlamentari di Pd e Avs hanno alzato i tacchi. Com’è noto, a Delmastro viene contestato di aver passato al capogruppo di FdI Giovanni Donzelli, suo coinquilino a Roma, i report sulla visita nel carcere sardo di Bancali della delegazione dem con Andrea Orlando, Debora Serracchiani e Walter Verini, accusati poi da Donzelli di aver ascoltato le richieste dei mafiosi in cella con l’anarchico al 41bis. Il problema è che il perdurante Aventino della minoranza pare stia mandando in crisi il ministero di via Arenula dove sia il ministro Carlo Nordio e sia gli altri due sottosegretari (Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e Andrea Ostellari della Lega) non ce la fanno più a far fronte a tutti gli appuntamenti.