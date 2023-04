KATANGA IERI & OGGI

1° Maggio, diktat "antifascista"

Quelli che sono scesi in piazza con le bandiere Nato e ucraine? "Provocatori seriali". Aggrediti? "Macché, è stato manganellato chi li contestava". E così scambiando ruoli e responsabilità l'ex magistrato Pepino detta le condizioni per il corteo di lunedì

La piazza sia aperta a tutti, eccetto a chi non la pensa come loro. Liberi di manifestare, ma solo alle loro condizioni. Quelle che, in vista del tradizionale corteo del Primo Maggio, detta il “Coordinamento Antifascista” di Torino, sigla che riunisce gran parte della galassia della sinistra extraparlamentare e antagonista. In una nota firmata a nome del comitato, l’ex magistrato Livio Pepino, da tempo schierato in prima linea in numerose “battaglie”, a partire dal No alla Tav, avverte: “Le tensioni insorte in coda alla fiaccolata antifascista del 24 aprile e l’atteggiamento al riguardo delle forze di polizia impongono una ferma denuncia”. Nella sua ricostruzione, ribaltando ruoli e responsabilità tra aggressori e aggrediti, afferma che martedì scorso “uno sparuto gruppo di provocatori seriali, totalmente estraneo alla manifestazione per il 25 aprile, prevaricando le associazioni dei partigiani e violando le indicazioni degli organizzatori sulla dislocazione delle forze politiche, si è intrufolato nella testa del corteo e, poi, sotto il palco con tre bandiere della Nato”. Una provocazione inaccettabile, anzi una vera e propria “incursione”, “gravemente offensiva anzitutto nei confronti delle associazioni partigiane”.

Ovviamente, Pepino sorvola sul fatto che a subire l’aggressione siano stati, a Torino come in numerose altre città italiane, ragazzi e ragazze colpevoli di aver esposto bandiere dell’Ucraina, di Taiwan, dell’Iran, degli Stati Uniti e della Nato. Gli antagonisti dei centri sociali, armati di bandiere della Palestina, del Venezuela, di Cuba e, in maniera inedita, della Nuova Russia (l’unione delle repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk) hanno insultato, spintonato e tentato di cacciare chi cercava di manifestare liberamente. Alcuni manifestanti che sfilavano dietro alla Fiap (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) sono stati aggrediti verbalmente da circa un centinaio di persone, che hanno tentato di portargli via le bandiere (ancora una volta, ucraine, iraniane, israeliane). A sventolarle c’era anche il consigliere comunale Silvio Viale, radicale. «Durante il corteo siamo stati insultati da singoli esponenti di Rifondazione Comunista & dintorni, ma è alla fine che un centinaio di “putinisti” hanno tentato di aggredirci. Sappiano che la libertà non ha prezzo e che sono fortunati di vivere, nonostante tutto, in Italia protetti dallo scudo della Nato. Quello scudo che Svezia e Finlandia hanno chiesto per evitare di finire sotto i carri armati dell’ex Patto di Varsavia», ha spiegato Viale.

Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Un’azione che Pepino, lungi dal prendere le distanze dagli atti di intolleranza, bolla come “impropria” perché “invece di isolare i provocatori, hanno manganellato chi li contestava”. Come dicevamo, un ribaltamento della logica e della verità. “Tale atteggiamento – prosegue l’ex toga barricadera – è un segnale inquietante anche per il corteo del 1° maggio, caratterizzato negli ultimi anni da interventi inutilmente violenti delle forze di polizia per impedire l’accesso in piazza San Carlo del cosiddetto spezzone sociale”, quello formato dalle frange più estreme e violente dei centri sociali, guidate dai militanti di Askatasuna.

Suona pertanto surreale il richiamo che il Coordinamento Antifascista Torinese fa sulla “necessità che siano garantiti i diritti e le libertà di tutte e tutti”, chiedendo alle organizzazioni sindacali di “attivarsi presso le forze di polizia al fine di evitare interventi analoghi a quelli degli ultimi anni”. Un lasciapassare quindi a quanti, come dimostra il passato, si sono distinti in atti di violenze di stampo squadrista. “Riteniamo che siano inaccettabili interventi preventivi di polizia finalizzati ad impedire ad alcuni l’accesso a piazza San Carlo (o ad altra parte del percorso del corteo) e non imposti dalla commissione di reati”. Una realtà distopica.